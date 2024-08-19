Школьные автобусы в приграничных районах оснастят защитой от беспилотников

На школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области будут установлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем видеообращении он отметил, что существуют сложности, связанные с безопасностью передвижения автобусов в некоторых районах.