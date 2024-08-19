Школьные автобусы в приграничных районах оснастят защитой от беспилотников

На школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области будут установлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В своем видеообращении он отметил, что существуют сложности, связанные с безопасностью передвижения автобусов в некоторых районах.

Белгородские власти ограничат въезд еще в пять населенных пунктов

По его словам, в ряде населенных пунктов движение больших транспортных средств может быть ограничено, отмечает RT.

Гладков добавил, что вопрос будет обсуждаться с Минобороны, пограничной службой и Росгвардией, чтобы принять обоснованные решения, не ставя под угрозу безопасность детей, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаБелгородская область

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