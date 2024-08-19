Школьные автобусы в приграничных районах оснастят защитой от беспилотников
На школьные автобусы в приграничных районах Белгородской области будут установлены средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для защиты от беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В своем видеообращении он отметил, что существуют сложности, связанные с безопасностью передвижения автобусов в некоторых районах.
По его словам, в ряде населенных пунктов движение больших транспортных средств может быть ограничено, отмечает RT.
Гладков добавил, что вопрос будет обсуждаться с Минобороны, пограничной службой и Росгвардией, чтобы принять обоснованные решения, не ставя под угрозу безопасность детей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Школьные автобусы в приграничных районах оснастят защитой от беспилотников
- Депутат Соболев: в зоне СВО не должно быть необученных солдат
- Бывшую журналистку РБК Гончарову приговорили к семи годам за убийство сожителя
- Российские войска установили контроль над поселком Нью-Йорк в ДНР
- Евросоюз в июне нарастил ввоз удобрений из России на 15 процентов
- СМИ: ФРГ сосредоточила расследование дела о «Северных потоках» на Украине
- СМИ: Индия согласилась передавать послания между Путиным и Зеленским
- Финляндия проведет учения в сентябре, в том числе у границ Россией
- СМИ: Пенсионерка из Москвы вызвала скорую из-за неработающего YouTube
- Умер академик РАН Валерий Сергиенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru