Белгородские власти ограничат въезд еще в пять населенных пунктов
Въезд еще в пять населенных пунктов Белгородской области будет ограничен. Это даст местным жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в аппарат уполномоченного с такой просьбой обратились жители Белгородской области. Омбудсмен попросила губернатора Вячеслава Гладкова поддержать эту просьбу граждан, и она удовлетворена. Москалькова заявила, что с 19 августа в пяти населённых пунктах области закрывается въезд.
Также, по словам уполномоченной, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату.
В Белгородской, Курской и Брянской областях объявлен режим КТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru