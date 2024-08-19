Белгородские власти ограничат въезд еще в пять населенных пунктов

Въезд еще в пять населенных пунктов Белгородской области будет ограничен. Это даст местным жителям право на компенсацию за утраченное жилье без дополнительных экспертиз и административных процедур, сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

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По ее словам, в аппарат уполномоченного с такой просьбой обратились жители Белгородской области. Омбудсмен попросила губернатора Вячеслава Гладкова поддержать эту просьбу граждан, и она удовлетворена. Москалькова заявила, что с 19 августа в пяти населённых пунктах области закрывается въезд.

Также, по словам уполномоченной, в Краснояружском районе временно закрывается въезд в село Колотиловка, каждый прописанный в селе житель получит выплату.

В Белгородской, Курской и Брянской областях объявлен режим КТО.

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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
ТЕГИ:Татьяна МоскальковаБелгородская область

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