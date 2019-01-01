Шарию вновь отказали в регистрации на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины повторно отказала экс-главе администрации Виктора Януковича Андрею Клюеву и блогеру Анатолию Шарию в регистрации кандидатами в депутаты на выборах в Верховную Раду, сообщает ТАСС.

Основанием решение стала информация о том, что оба кандидата в течение последних пяти лет не проживали на территории Украины.

Выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.

