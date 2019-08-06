Донецкие шахтеры пригрозили митингом Зеленскому из-за долгов
Украинские шахтеры намерены устроить пикет в Киеве из-за долгов по зарплате. Руководитель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что сотрудники шахты «Кураховская» отправятся к офису президента Украины Владимира Зеленского в случае, если долги перед горняками не будут погашены в течение двух дней.
Ранее погасить долги перед шахтерами пообещал заместитель губернатора подконтрольной Киеву территории Донецкой области.
В начале июля в Луганской области горняки в знак протеста отказались подниматься на поверхность из-за обесточивания шахты, напоминает RT.
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