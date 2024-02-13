Сервис OnlyFans заплатил в бюджет Украины более миллиона долларов
Владеющая сервисом OnlyFans компания заплатила в государственный бюджет Украины более $1 миллиона, написал в своем Telegram-канале глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев.
В 2023 году за предоставление услуг на территории Украины компания перечислила $1 273 000, уточнил парламентарий.
Также Гетманцев рассказал о размере налоговых поступлений от крупных международных технологических компаний. По его словам, в прошлом году они заплатили в украинский бюджет почти $34,5 миллиона.
Ранее замглавы Минюста Украины Елена Высоцкая сообщила, что за три года существования VIP-камеры в следственных изоляторах принесли бюджету $660 тысяч (25 миллионов гривен), отмечает «Радиоточка НСН».
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