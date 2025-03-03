«Серьезные схемы и передел»: Почему Трамп откажется «наказывать» Зеленского
Трампа сейчас меньше всего волнует вопрос, как «наказать» или «воспитать» Зеленского, президент США озабочен переделом сфер влияния, заявил НСН Андрей Кошкин.
Американский президент Дональд Трамп не будет устраивать «публичный» разрыв с Украиной, а выходки Зеленского волнуют главу Белого дома меньше всего, заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с НСН.
Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по нацбезопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины, пишет The New York Times. Комплекс мер может включать приостановку или отмену военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США. Часть советников Трампа предлагает включить в будущее соглашение по украинскому урегулированию пункт об отставке Владимира Зеленского с незаконно занимаемого им поста президента Украины, об этом агентству Bloomberg сообщил европейский чиновник. Кошкин отметил, что в публичном пространстве все будет выглядеть иначе, чем на самом деле.
«Многое будет зависеть от того, какое принципиальное решение принял сам Трамп в отношении Украины. Пока никаких стратегически кардинальных действий мы не увидели, России на год продлили санкции. Что касается отставки Зеленского, надо еще подумать, как эту отставку сделать. Потому что это внутреннее дело Украины, США не могут назначить президента Украины, они просто включают некие механизмы. Включить эти механизмы можно только на выборах. А Европа сейчас тоже обсуждает, какие принять меры, чтобы сдержать США и поддержать Украину. Это со счетов сбрасывать не надо. Мы видим игру со скрытыми механизмами, решение своих проблем. Просто разрыва не будет, это не тот случай. В информационном пространстве будет продвигаться идея, что Америка важнее всего. А в реальных механизмах будут просто некие шлифовки. Все зависит от того, сможет ли Европа быть самостоятельной в поддержке Украины», - рассказал он.
По его словам, Трампа сейчас меньше всего волнует вопрос, как «наказать» или «воспитать» Зеленского, президент США озабочен переделом сфер влияния, включая ресурсы Украины.
«Встреча Трампа и Зеленского больше не нужна. Трамп и не собирался с ним встречаться, его уговорил Макрон. Зачем еще одна встреча? Чтобы наказать Зеленского, воспитать его? Это же высокий уровень, здесь не это главное, здесь важна геополитическая стратегия, вложение ресурсов. Трамп говорит только о прекращении огня, а не о полном урегулировании конфликта. Это даст ему возможность получить Нобелевскую премию и ресурсы Украины. Конкретные механизмы он не предлагал, говорил о деньгах, о том, что все переходит на Европу теперь. Это просто передел сфер влияния. Тут схемы создаются очень серьезные. Трамп решает свои задачи сегодня, они просто пока совпали с нашими. Как только что-то пойдет не так…Вы вспомните, кто больше всего наложил на нас санкций? Трамп. Именно он сделал нам больше всего вреда», - заключил собеседник НСН.
Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме прошла 28 февраля и завершилась крупным скандалом. Перепалка между лидерами двух стран привела к срыву сделки по полезным ископаемым и к возможному прекращению помощи Вашингтона Киеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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