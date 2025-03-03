«Серьезные схемы и передел»: Почему Трамп откажется «наказывать» Зеленского

Американский президент Дональд Трамп не будет устраивать «публичный» разрыв с Украиной, а выходки Зеленского волнуют главу Белого дома меньше всего, заявил завкафедрой политического анализа РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с НСН.

Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по нацбезопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины, пишет The New York Times. Комплекс мер может включать приостановку или отмену военной помощи Киеву, согласованной при предыдущей администрации США. Часть советников Трампа предлагает включить в будущее соглашение по украинскому урегулированию пункт об отставке Владимира Зеленского с незаконно занимаемого им поста президента Украины, об этом агентству Bloomberg сообщил европейский чиновник. Кошкин отметил, что в публичном пространстве все будет выглядеть иначе, чем на самом деле.