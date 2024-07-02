Сердючка отказалась выступать на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ
Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не будет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом сообщил его менеджер.
В публикации отмечается, что Данилко не сможет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на должном уровне из-за сжатых сроков и сложных условий.
Менеджер артиста объяснил, что трудности возникли из-за отсутствия ключевых музыкантов.
Музыкальный фестиваль ATLAS UNITED 2024 состоится в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы сообщили, что 15 процентов прибыли от продажи билетов будет направлено на закупку дронов для ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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