Сердючка отказалась выступать на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не будет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом сообщил его менеджер.

В публикации отмечается, что Данилко не сможет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на должном уровне из-за сжатых сроков и сложных условий.