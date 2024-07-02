Сердючка отказалась выступать на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ

Украинский исполнитель Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не будет выступать на музыкальном фестивале ATLAS UNITED 2024. Об этом сообщил его менеджер.

В публикации отмечается, что Данилко не сможет подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на должном уровне из-за сжатых сроков и сложных условий.

Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе

Менеджер артиста объяснил, что трудности возникли из-за отсутствия ключевых музыкантов.

Музыкальный фестиваль ATLAS UNITED 2024 состоится в Киеве с 12 по 14 июля. Организаторы сообщили, что 15 процентов прибыли от продажи билетов будет направлено на закупку дронов для ВСУ, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры