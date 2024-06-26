Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе
26 июня 202411:33
Выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко спел песни на русском языке во время своего концерта в Одессе, сообщают украинские СМИ.
Выступление состоялось в местном ночном клубе 21 июня. Сердючка спела известную песню «Все будет хорошо!». На опубликованных в Сети кадрах видно, что находящиеся в клубе люди подпевали артисту.
В конце мая Данилко уже попадал в скандал, вызванный исполнением песен на русском языке. Тогда из-за этого зрители покинули концерт Верки Сердючки в Киеве, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru