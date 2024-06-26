Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе

Выступающий под псевдонимом Верка Сердючка украинский исполнитель Андрей Данилко спел песни на русском языке во время своего концерта в Одессе, сообщают украинские СМИ.

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Выступление состоялось в местном ночном клубе 21 июня. Сердючка спела известную песню «Все будет хорошо!». На опубликованных в Сети кадрах видно, что находящиеся в клубе люди подпевали артисту.

В конце мая Данилко уже попадал в скандал, вызванный исполнением песен на русском языке. Тогда из-за этого зрители покинули концерт Верки Сердючки в Киеве, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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