Сербия может изменить позицию по Украине из-за Косово
Сербия может изменить свою позицию по территориальной целостности Украины из-за нейтральной позиции Киева во время голосования против вступления Косова в Совет Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич,, его слова приводит ТАСС.
Дачича возмутило то, что позиция Белграда по вопросам территориальной целостности Боссни или Украины зачастую идет вразрез с позицией России, в то время как Украина воздерживается в ходе голосования против вступления Косова в Совет Европы.
Дипломат также выразил благодарность всем, кто проголосовал против принятия Косова в Совет Европы. Дачич также считает, что Совет Европы изменился после ухода из него России.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад обманывал Сербию в течение десяти лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru