Дачича возмутило то, что позиция Белграда по вопросам территориальной целостности Боссни или Украины зачастую идет вразрез с позицией России, в то время как Украина воздерживается в ходе голосования против вступления Косова в Совет Европы.

Дипломат также выразил благодарность всем, кто проголосовал против принятия Косова в Совет Европы. Дачич также считает, что Совет Европы изменился после ухода из него России.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад обманывал Сербию в течение десяти лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

