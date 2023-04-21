Вучич заявил, что больше не верит шантажируемому Сербию Западу

По его словам, все, чего хочет международное сообщество «это использовать войну на Украине, чтобы еще раз растоптать» Сербию. Как отметил президент, стране есть что терять в экономическом плане, в отличие от Сербии 1999 и 2008 годов. «Сегодня нам есть что терять, и они нас шантажируют», — указал Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что не поддерживает санкции Запада против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

