Вучич заявил, что больше не верит шантажируемому Сербию Западу

Сербский лидер Александар Вучич заявил в эфире телеканала Prva TV, что больше не верит Западу, который шантажирует Сербию.

Вучич заявил, что Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину

По его словам, все, чего хочет международное сообщество «это использовать войну на Украине, чтобы еще раз растоптать» Сербию. Как отметил президент, стране есть что терять в экономическом плане, в отличие от Сербии 1999 и 2008 годов. «Сегодня нам есть что терять, и они нас шантажируют», — указал Вучич.

Ранее президент Сербии заявил, что не поддерживает санкции Запада против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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