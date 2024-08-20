Цеков добавил, что в конце 1980-х годов существовали активные противники православия, упомянув, что депутат Рады Василий Червоний, который был ярым борцом с православной церковью и националистом, погиб от удара молнией.

Сенатор также выразил уверенность, что бывший президент Украины Петр Порошенко, нынешний глава Владимир Зеленский и депутаты, поддерживающие их, понесут наказание. По мнению Цекова, православная церковь на Украине выдержит все трудности, передает «Радиоточка НСН».