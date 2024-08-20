Сенатор Цеков: истинную православную церковь на Украине не смогут запретить

Президент Украины Владимир Зеленский не сможет запретить Истинную Украинскую православную церковь. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.

Сенатор от Крыма отметил, что УПЦ преодолеет нынешние испытания и сохранит свою силу.

Рада приняла закон о запрете УПЦ

Цеков добавил, что в конце 1980-х годов существовали активные противники православия, упомянув, что депутат Рады Василий Червоний, который был ярым борцом с православной церковью и националистом, погиб от удара молнией.

Сенатор также выразил уверенность, что бывший президент Украины Петр Порошенко, нынешний глава Владимир Зеленский и депутаты, поддерживающие их, понесут наказание. По мнению Цекова, православная церковь на Украине выдержит все трудности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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