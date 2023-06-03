Секретарь СНБО заявил, что русскоговорящим нет места на Украине

Данилов ответил на отказ депутата Рады Максима Бужанского перейти на украинский язык в телевизионном эфире. Глава СНБО пообещал провести «зачистку» русскоговорящих.

«Недобиткам ... которые считают, что в ... эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», – написал Данилов.

