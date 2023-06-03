Секретарь СНБО заявил, что русскоговорящим нет места на Украине

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что русскоговорящим нет места в стране. Об этом он написал в Twitter.

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Данилов ответил на отказ депутата Рады Максима Бужанского перейти на украинский язык в телевизионном эфире. Глава СНБО пообещал провести «зачистку» русскоговорящих.

«Недобиткам ... которые считают, что в ... эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине», – написал Данилов.

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ФОТО: Соцсети/danilov.oleksiy
ТЕГИ:Русский ЯзыкУкраинаСНБО Украины

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