Секретарь СНБО Украины попросил об отставке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк попросил президента Владимира Зеленского об отставке. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу президентского офиса.

Украинский глава рассмотрит его по возвращении из США, где участвует в работе 74-й Генассамблеи ООН.

Александр Данилюк занял пост секретаря СНБО в мае 2019 года. До этого он был министром финансов Украины, пишет «Свободная пресса».

Ранее украинский политолог Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, как в украинском обществе относятся к парламентариям, нанимающих помощниц модельной внешности за счет бюджета.

