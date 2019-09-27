Секретарь СНБО Украины попросил об отставке
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк попросил президента Владимира Зеленского об отставке. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу президентского офиса.
Украинский глава рассмотрит его по возвращении из США, где участвует в работе 74-й Генассамблеи ООН.
Александр Данилюк занял пост секретаря СНБО в мае 2019 года. До этого он был министром финансов Украины, пишет «Свободная пресса».
Ранее украинский политолог Александр Охрименко рассказал в эфире НСН, как в украинском обществе относятся к парламентариям, нанимающих помощниц модельной внешности за счет бюджета.
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