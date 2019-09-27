Просто стебутся. Депутаты Зеленского набрали помощниц «90-60-90»

Депутаты партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» наняли себе в помощники девушек модельной внешности. В частности, 24-летняя танцовщица и свадебный администратор Валерия Гриценко будет помогать депутату Алексею Мовчану. А на службу к Николаю Тищенко поступила 22-летняя выпускница Киевского национального экономического университета по специальности «экономическая кибернетика, экс-участница конкурса «Мисс Украина» Марьяна Михолап (на фото).

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН отметил, что и депутаты прошлых созывов нанимали в помощники девушек модельной внешности, но те, по крайней мере, пытались это хоть как-то объяснить.

«Чем отличаются эти ребята от предыдущих? Те выбирали таких же, но раздували щеки, рассказывали про политику. А эти просто стебутся. В помощники всегда набирали либо друзей, либо по параметрам "90-60-90", потому что, по большому счету, необходимости в помощнике нет никакой. Чаще всего их берут для того, чтобы "провести время", съездить на конференцию за границу», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что, по закону, украинский депутат может нанять до четырех помощников, которым будут платить зарплату из бюджета. При этом само украинское общество, считает Охрименко, уже не удивляется появлению молодых и красивых помощниц в окружении народных избранников. И не только помощниц.

«Четыре человека, не больше, оплачиваются. А бесплатно можно набрать хоть 100. Там, конечно, платят немного. Кроме того, если ты нанимаешь помощника - его проверяет государственная служба на деловую репутацию - чтобы не было судимости и так далее. Если есть какая-то проблема - не возьмут.