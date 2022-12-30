Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут границу России
Украинские военные могут пересечь границу России, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом глава СНБО заявил в интервью Kyiv Post.
«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем», — отметил Данилов.
Ранее ФСБ ликвидировала группу из четырех диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область с территории Украины, пишет RT. У злоумышленников обнаружили иностранное вооружение, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и самодельные взрывные устройства.
Между тем американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Украина перестала существовать как государство и стала «пушечным мясом» для реализации геополитических амбиций США, напоминает РЕН ТВ.
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