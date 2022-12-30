Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут границу России

«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем», — отметил Данилов.

Ранее ФСБ ликвидировала группу из четырех диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область с территории Украины, пишет RT. У злоумышленников обнаружили иностранное вооружение, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и самодельные взрывные устройства.

Между тем американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Украина перестала существовать как государство и стала «пушечным мясом» для реализации геополитических амбиций США, напоминает РЕН ТВ.

