Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут границу России

Украинские военные могут пересечь границу России, считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Об этом глава СНБО заявил в интервью Kyiv Post.

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«Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем», — отметил Данилов.

Ранее ФСБ ликвидировала группу из четырех диверсантов, которые пытались проникнуть в Брянскую область с территории Украины, пишет RT. У злоумышленников обнаружили иностранное вооружение, в том числе немецкие пистолеты-пулеметы SIG Sauer и самодельные взрывные устройства.

Между тем американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что Украина перестала существовать как государство и стала «пушечным мясом» для реализации геополитических амбиций США, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:РоссияВСУСНБО Украины
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