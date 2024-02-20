Секретарь СНБО: Украина предлагала пилоту Кузьминову остаться в стране

«Предложение нашей страны заключалось в том, чтобы он оставался на Украине. Он точно здесь был бы защищен. И я не думаю, что они так здесь могли бы безобразничать, как это произошло в Испании», - сказал Данилов.

Он также призвал к бдительности людей, которые «имеют отношение к каким-либо событиям».

Убитый в Испании Кузьминов в сентябре заявил, что украинские власти пообещали ему $500 тысяч за побег. На борту находились еще два члена экипажа. По признанию пилота, их убили, «потому что они оказали сопротивление».

