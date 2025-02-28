Сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США сорвана

После напряженной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По данным канала, дискуссия привела к отмене совместной пресс-конференции, а также к срыву подписания соглашения о совместной разработке украинских природных ресурсов.

Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного после перепалки с Трампом

Представители Белого дома подтвердили отмену пресс-конференции и заявили, что подписание сделки не состоится.

Автомобиль Зеленского ожидал его у западного крыла Белого дома, но сам президент Украины не покинул здание. Источники утверждают, что Трамп попросил Зеленского покинуть Белый дом, передает «Радиоточка НСН».

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