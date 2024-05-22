Мединский заменит Толстого в совете по культуре при президенте

Помощника президента РФ Владимира Мединского включили в состав совета по культуре и искусству в качестве секретаря. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ

Из документа также следует, что Владимир Тостой, ранее занимавший должность советника президента РФ, исключен из состава органа.

Ранее Госдума на пленарном заседании досрочно прекратила полномочия депутата Елены Ямпольской в связи с ее назначением советником президента, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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