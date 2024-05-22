Мединский заменит Толстого в совете по культуре при президенте

Украинский дрон-камикадзе атаковал территорию Запорожской АЭС В Тегеране проходит церемония прощания с президентом Ирана Эбрахимом Раиси ФАС возбудила дело против компании МТС Россияне смогут пользоваться Wi-Fi на борту самолета с 2028 года Минсельхоз ввел ограничения на промышленный вылов лосося на Дальнем Востоке Карелия попала в топ самых интересных мест для путешествий летом