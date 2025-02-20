«Я нормальный гражданин России»: Певцов отреагировал на заочный приговор Украины

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за его позицию как гражданина России. В своем Telegram-канале он отметил, что был признан виновным исключительно за свою приверженность будущему своей страны и защиту ее суверенитета, традиций и культуры.

Певцов заявил, что не воспринимает всерьез эти приговоры и срок, уверяя, что цели спецоперации будут достигнуты, и Украина будет демилитаризована и денацифицирована.

Дмитрий Певцов заочно приговорен на Украине к 10 годам тюрьмы

«За что такая «честь»? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации», — написал он.

Артист также выразил мнение, что Украина никогда не была самостоятельным государством, а в начале 90-х, когда имела шанс на независимость, выбрала путь зависимости от западных держав. Помимо того, Певцов отметил, что нынешнее украинское руководство, по его мнению, нелегитимно, а дни действующего президента якобы сочтены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Пятаков
ТЕГИ:ТюрьмаУкраинаДмитрий Певцов

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