«Я нормальный гражданин России»: Певцов отреагировал на заочный приговор Украины

Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за его позицию как гражданина России. В своем Telegram-канале он отметил, что был признан виновным исключительно за свою приверженность будущему своей страны и защиту ее суверенитета, традиций и культуры.

Певцов заявил, что не воспринимает всерьез эти приговоры и срок, уверяя, что цели спецоперации будут достигнуты, и Украина будет демилитаризована и денацифицирована.