«Я нормальный гражданин России»: Певцов отреагировал на заочный приговор Украины
Народный артист России Дмитрий Певцов сообщил, что на Украине его заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за его позицию как гражданина России. В своем Telegram-канале он отметил, что был признан виновным исключительно за свою приверженность будущему своей страны и защиту ее суверенитета, традиций и культуры.
Певцов заявил, что не воспринимает всерьез эти приговоры и срок, уверяя, что цели спецоперации будут достигнуты, и Украина будет демилитаризована и денацифицирована.
«За что такая «честь»? За то, что я нормальный гражданин Российской Федерации», — написал он.
Артист также выразил мнение, что Украина никогда не была самостоятельным государством, а в начале 90-х, когда имела шанс на независимость, выбрала путь зависимости от западных держав. Помимо того, Певцов отметил, что нынешнее украинское руководство, по его мнению, нелегитимно, а дни действующего президента якобы сочтены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru