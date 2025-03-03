СБУ возбудила дело против Григория Лепса

Уточняется, что российскому певцу были заочно предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе, в оправдание проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции.

В качестве причин, по которым было возбуждено уголовное дело, указаны обещание Лепса платить российским военным за уничтоженные танки ВСУ и отправляемая им на фронт помощь.

Ранее СБУ возбудила дело против певца Шамана (Ярослав Дронов), заочно обвинив его в публичной поддержке действий ВС РФ, сообщает RT.

