СБУ возбудила дело против Григория Лепса
Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против народного артиста РФ Григория Лепса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что российскому певцу были заочно предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе, в оправдание проводимой Вооружёнными силами РФ специальной военной операции.
В качестве причин, по которым было возбуждено уголовное дело, указаны обещание Лепса платить российским военным за уничтоженные танки ВСУ и отправляемая им на фронт помощь.
Ранее СБУ возбудила дело против певца Шамана (Ярослав Дронов), заочно обвинив его в публичной поддержке действий ВС РФ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru