СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске
15 февраля 202415:46
Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
В СБУ также заявили о задержании «его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в Россию сырье для производства "Искандеров"».
«На основании собранных доказательств российский олигарх Олег Дерипаска заочно уведомлен о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины», - добавили в СБУ.
Дерипаска заявил об окончании конфликта на Украине не раньше мая следующего года. Мнение предпринимателя опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru