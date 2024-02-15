СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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В СБУ также заявили о задержании «его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в Россию сырье для производства "Искандеров"».

«На основании собранных доказательств российский олигарх Олег Дерипаска заочно уведомлен о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины», - добавили в СБУ.

Дерипаска заявил об окончании конфликта на Украине не раньше мая следующего года. Мнение предпринимателя опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Олег ДерипаскаСБУ

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