СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске

В СБУ также заявили о задержании «его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в Россию сырье для производства "Искандеров"».

«На основании собранных доказательств российский олигарх Олег Дерипаска заочно уведомлен о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины», - добавили в СБУ.

Дерипаска заявил об окончании конфликта на Украине не раньше мая следующего года. Мнение предпринимателя опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

