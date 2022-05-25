СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала на допрос в качестве свидетелей чиновников из администрации экс-президента Петра Порошенко, сообщается на сайте ведомства.

По данным СМИ, официальные лица были вызваны по делу о закупках угля в республиках Донбасса. Порошенко, а также оппозиционный политик Виктор Медведчук подозреваются в госизмене и содействии терроризму из-за закупок сырья в ДНР и ЛНР.