СБУ сообщила о «контрразведывательных мероприятиях» в правительственном квартале Киева

В СБУ отметили, что служба проводит мероприятия в области безопасности в Печерском районе украинской столицы, «в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях».

Спецслужба подчеркнула, что меры необходимы для проверки и усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и повышения безопасности лиц под государственной охраной.

В частности, силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан на территории правительственного квартала.

СБУ в декабре провела «контрразведывательные меры безопасности» на объектах канонической Украинской православной церкви, напоминает RT. Спецслужба разыскивала причастных к «противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».

