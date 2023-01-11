СБУ сообщила о «контрразведывательных мероприятиях» в правительственном квартале Киева

Служба безопасности Украины начала «контрразведывательные мероприятия» в правительственном квартале Киева. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В СБУ отметили, что служба проводит мероприятия в области безопасности в Печерском районе украинской столицы, «в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях».

Спецслужба подчеркнула, что меры необходимы для проверки и усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и повышения безопасности лиц под государственной охраной.

В частности, силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан на территории правительственного квартала.

СБУ в декабре провела «контрразведывательные меры безопасности» на объектах канонической Украинской православной церкви, напоминает RT. Спецслужба разыскивала причастных к «противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:СБУКиев
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