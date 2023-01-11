СБУ сообщила о «контрразведывательных мероприятиях» в правительственном квартале Киева
Служба безопасности Украины начала «контрразведывательные мероприятия» в правительственном квартале Киева. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В СБУ отметили, что служба проводит мероприятия в области безопасности в Печерском районе украинской столицы, «в частности, в рамках правительственного квартала и на прилежащих территориях».
Спецслужба подчеркнула, что меры необходимы для проверки и усиления контрдиверсионной защиты важных государственных объектов и повышения безопасности лиц под государственной охраной.
В частности, силовики осматривают территории и отдельные помещения, а также проверяют граждан на территории правительственного квартала.
СБУ в декабре провела «контрразведывательные меры безопасности» на объектах канонической Украинской православной церкви, напоминает RT. Спецслужба разыскивала причастных к «противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».
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