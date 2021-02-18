СБУ предъявила обвинения замглавы Минобороны РФ Картаполову
Служба безопасности Украины решила предъявить обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса заместителю министра обороны России Андрею Картаполову, правда, в заочной форме. Генерал-полковник руководит Главным военно-политического управлением Вооруженных сил РФ.
СБУ вменяет ему посягательство на территориальную целостность и безопасность Украины, ведение агрессивной войны, а также нарушение законов и правил ведения войны совокупно с умышленным убийством.
В СБУ пришли к выводу, что Картаполов в начале 2015 года, возглавляя Главное оперативное управление Генштаба, «планировал и координировал захват города Дебальцево и окрестных населенных пунктов.
Кроме того, по версии следствия, в августе 2014 года замминистра обороны отвечал за планирование и управление российскими подразделениями в ходе вторжения на восток Украины. Его также считают виновным в «организации убийства» украинских солдат возле Иловайска.
За такие обвинения Андрею Картаполову на Украине грозит пожизненное заключение. В Минобороны России пока не комментируют действия СБУ.
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