СБУ предотвратила покушение на глав Минобороны и разведки Украины

Служба безопасности Украины объявила о предотвращении покушения на министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки минобороны генерал-майора Кирилла Буданова. По оперативным сведениям СБУ, покушение подготавливала группа диверсантов.

СБУ продемонстрировала видео задержания предполагаемых злоумышленников. По утверждению украинского ведомства, группа якобы была сформирована сотрудниками российской военной разведки. В состав также входили жители Луганска и Киева. Доказательства данной информации пока не представлены.

В СБУ утверждают, что также планировалась ликвидация «известного украинского активиста» и советника одного из министров. За каждое убийство исполнителям якобы было обещано вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч американских долларов.

