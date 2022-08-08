СБУ предотвратила покушение на глав Минобороны и разведки Украины
Служба безопасности Украины объявила о предотвращении покушения на министра обороны Алексея Резникова и начальника Главного управления разведки минобороны генерал-майора Кирилла Буданова. По оперативным сведениям СБУ, покушение подготавливала группа диверсантов.
СБУ продемонстрировала видео задержания предполагаемых злоумышленников. По утверждению украинского ведомства, группа якобы была сформирована сотрудниками российской военной разведки. В состав также входили жители Луганска и Киева. Доказательства данной информации пока не представлены.
В СБУ утверждают, что также планировалась ликвидация «известного украинского активиста» и советника одного из министров. За каждое убийство исполнителям якобы было обещано вознаграждение в размере от 100 до 150 тысяч американских долларов.
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