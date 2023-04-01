СБУ подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедя) по двум статьям, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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«На основании собранных доказательств Лебедь уведомлен о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и части 1 статьи 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников», - говорится в сообщении.

Отмечается, что наместник оскорблял религиозные чувства жителей Украины других конфессий и пытался сформировать к ним враждебное отношение. Доставленный в суд митрополит Павел назвал процесс политическим.

Ранее митрополит Павел пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому Божьей карой за выселение монахов из обители, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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