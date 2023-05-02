СБУ подозревает экс-главу охраны Януковича в сотрудничестве с РФ
Служба безопасности Украина объявила о подозрении бывшему руководителю охраны экс-президента республики Виктора Януковича Вячеславу Зеневскому. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по версии СБУ, он сотрудничал с военными России, также давал рекомендации по тактике ведения боевых действий с украинской армией.
В СБУ также настаивают, что экс-глава охраны Януковича летом 2022 года помогал находить ветеранов вооружённых сил Украины, участников антитеррористической операции (в терминологии Киева) в Херсоне и подконтрольной Москве части Николаевской области.
Как отмечает RT, до этого СБУ проинформировала о задержании бывшего руководителя железнодорожного вокзала Херсона по подозрению во взаимодействии с российской стороной. Имя этого человека не называется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Госдеп США отреагировал на удары беспилотников по российским объектам
- СБУ подозревает экс-главу охраны Януковича в сотрудничестве с РФ
- В Минпромторге опровергли сообщения о дефиците фенола
- Суд скостил 4,5 года колонии мэру Владивостока Гуменюку по делу о взятках
- СМИ: В Турции вероятен второй тур на выборах президента
- СМИ: ВСУ отступают в руины частного сектора в Марьинке
- Бойцы СВО включены в программу бесплатного переобучения россиян
- В Польше допустили, что могут потребовать репарации от России
- Старовойт: ВСУ обстреляли село Теткино под Курском
- СМИ: Nissan, Skoda и Renault ограничили работу мобильных приложений в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru