Служба безопасности Украина объявила о подозрении бывшему руководителю охраны экс-президента республики Виктора Януковича Вячеславу Зеневскому. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по версии СБУ, он сотрудничал с военными России, также давал рекомендации по тактике ведения боевых действий с украинской армией.

В СБУ также настаивают, что экс-глава охраны Януковича летом 2022 года помогал находить ветеранов вооружённых сил Украины, участников антитеррористической операции (в терминологии Киева) в Херсоне и подконтрольной Москве части Николаевской области.

Как отмечает RT, до этого СБУ проинформировала о задержании бывшего руководителя железнодорожного вокзала Херсона по подозрению во взаимодействии с российской стороной. Имя этого человека не называется.

