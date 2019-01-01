СБУ обыскала задержанный российский танкер и допросила экипаж

По утверждению СБУ сделано это в связи с тем, что судно якобы блокировало украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Готовятся документы в суд об аресте танкера.

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что задержание российского танкера направлено против президента Украины Владимира Зеленского. В интервью телеканалу «360» сенатор назвал произошедшее провокацией, организованной ушедшей украинской властью.

