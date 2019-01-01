СБУ обыскала задержанный российский танкер и допросила экипаж
Следователи Службы безопасности Украины пришли с обыском на борт задержанного российского танкера. Они забрали судовые документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы, передает RT. Как заявили в СБУ, все следственные действия согласованы украинским судом. Сотрудники СБУ также провели допрос членов экипажа танкера.
Ранее Служба безопасности Украины объявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nеyma.
По утверждению СБУ сделано это в связи с тем, что судно якобы блокировало украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Готовятся документы в суд об аресте танкера.
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что задержание российского танкера направлено против президента Украины Владимира Зеленского. В интервью телеканалу «360» сенатор назвал произошедшее провокацией, организованной ушедшей украинской властью.
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