СБУ обыскала задержанный российский танкер и допросила экипаж

Следователи Службы безопасности Украины пришли с обыском на борт задержанного российского танкера. Они забрали судовые документы, записи радиопереговоров и бортовые журналы, передает RT. Как заявили в СБУ, все следственные действия согласованы украинским судом. Сотрудники СБУ также провели допрос членов экипажа танкера.

Ранее Служба безопасности Украины объявила о задержании в порту Измаил российского танкера Nеyma.

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По утверждению СБУ сделано это в связи с тем, что судно якобы блокировало украинские корабли во время инцидента в Керченском проливе в ноябре прошлого года. Готовятся документы в суд об аресте танкера.

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает, что задержание российского танкера направлено против президента Украины Владимира Зеленского. В интервью телеканалу «360» сенатор назвал произошедшее провокацией, организованной ушедшей украинской властью.

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ФОТО: fleetphoto.ru
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