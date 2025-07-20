СБУ объявила в розыск российского певца Баскова

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского народного артиста Николая Баскова, сообщает ТАСС.

СБУ заочно предъявила обвинения Тимати

Исполнителю присвоили статус разыскиваемого еще в марте 2022 года. Басков обвиняется в посягательстве на территориальную целостность Украины. Певцу заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СБУ объявила в розыск Григория Лепса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Вячеслав Машковский
ТЕГИ:УкраинаПевецНиколай Басков

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