СБУ объяснила арест гражданина США его поддержкой РФ
Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала арест гражданина США блогера Гонсало Лиры.
В ведомстве заявили, что арестованный якобы оправдывал спецоперацию России на Украине и распространял в своих социальных сетях пророссийские тезисы, сообщило издание «Страна».
Американцу предъявили обвинение по уголовной статье. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже его отправили под домашний арест.
По заявлению СБУ, Лира пытался покинуть Украину через границу с Венгрией. Мужчину задержали в Закарпатье и привезли в Харьков. Сейчас он находится в следственном изоляторе.
Ранее американский миллиардер Илон Маск потребовал от властей Украины объяснить причину ареста Лиры, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Петербуржец пришел в ФСБ и признался в убийстве 30-летней давности
- «Заложенная бомба»: Милей заявил о риске роста инфляции в Аргентине до 15 000%
- СБУ объяснила арест гражданина США его поддержкой РФ
- Производитель боеприпасов Vista Outdoors предрек глобальный дефицит пороха
- Хавьер Милей вступил в должность президента Аргентины
- Фетисов допустил ужесточение критериев допуска россиян на Олимпиаду
- Захарова назвала Европарламент «откровенно экстремистской площадкой»
- Советский актер Сергей Иванов умер на 94-м году жизни
- В драке на севере Москвы два человека получили ножевые ранения
- Финансы поют романсы: ФНС взялась за творческую элиту
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru