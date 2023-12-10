СБУ объяснила арест гражданина США его поддержкой РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) прокомментировала арест гражданина США блогера Гонсало Лиры.

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В ведомстве заявили, что арестованный якобы оправдывал спецоперацию России на Украине и распространял в своих социальных сетях пророссийские тезисы, сообщило издание «Страна».

Американцу предъявили обвинение по уголовной статье. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже его отправили под домашний арест.

По заявлению СБУ, Лира пытался покинуть Украину через границу с Венгрией. Мужчину задержали в Закарпатье и привезли в Харьков. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Ранее американский миллиардер Илон Маск потребовал от властей Украины объяснить причину ареста Лиры, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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