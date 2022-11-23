СБУ нашла «пророссийскую литературу» при обыске храмов УПЦ
Служба безопасности Украины отчиталась о завершении оперативных мероприятий в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата, среди которых была и Киево-Печерская лавра. В СБУ заявили, что в ходе обысков в храмах обнаружена «пророссийская литература» для обучения в семинарии.
По уточнённым данным, обыски были проведены в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре, а также в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области. Как заявили в СБУ, данная литература также использовалась при обучении в приходских школах, в том числе для «пропаганды русского мира».
Обыски были проведены вскоре после того, как СБУ открыла уголовное дело из-за песнопений, в одном из храмов Киево-Печерской лавры, в которых Россия упоминалась в положительном ключе.
Тем временем, фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде внесла на рассмотрение законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Эта фракция представляет партию экс-президента Петра Порошенко
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 631 / сут.
Умерли
392 тыс.+54 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 785 / сут.
- В Минобороны Британии объявили о передаче Киеву вертолетов Sea Kings
- Нурмагомедов поделился сожалениями о несостоявшихся боях
- Комиссия Госдумы попросила Генпрокуратуру признать издание DOXA экстремистским
- Белоруссия и Россия до 1 декабря создадут план производства электроники в республике
- Суд вновь продлил арест экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
- Росатом и МАГАТЭ продолжат сотрудничать по Запорожской АЭС
- Экстренные службы назвали причину пожара в резиденции посла Алжира в Москве
- Производство электромобилей на заводе «Москвич» запустят до конца года
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
- Захарова заявила о недостаточной реакции ООН на расстрел российских военнопленных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru