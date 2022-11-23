СБУ нашла «пророссийскую литературу» при обыске храмов УПЦ

Служба безопасности Украины отчиталась о завершении оперативных мероприятий в монастырях Украинской православной церкви Московского патриархата, среди которых была и Киево-Печерская лавра. В СБУ заявили, что в ходе обысков в храмах обнаружена «пророссийская литература» для обучения в семинарии.

По уточнённым данным, обыски были проведены в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре в Киеве, Корецком Свято-Троицком монастыре, а также в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровненской области. Как заявили в СБУ, данная литература также использовалась при обучении в приходских школах, в том числе для «пропаганды русского мира».

Обыски были проведены вскоре после того, как СБУ открыла уголовное дело из-за песнопений, в одном из храмов Киево-Печерской лавры, в которых Россия упоминалась в положительном ключе.

Тем временем, фракция «Европейская солидарность» в Верховной раде внесла на рассмотрение законопроект о запрете деятельности РПЦ на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Эта фракция представляет партию экс-президента Петра Порошенко

