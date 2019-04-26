Савченко рассказала, чем российская тюрьма лучше украинской

Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы. В эфире телеканала NewsOne она заявила, что фактически они ничем не отличаются, но в российской тюрьме было больше почёта.

«Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — цитирует нардепа RT.

При этом по помещениям, быту и методам работы Надежда Савченко не обнаружила разницы между тюрьмами России и Украины, объяснив это «советской системой», сообщает Ura.ru.