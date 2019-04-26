Савченко рассказала, чем российская тюрьма лучше украинской
Депутат Верховной рады Надежда Савченко сравнила российскую и украинскую тюрьмы. В эфире телеканала NewsOne она заявила, что фактически они ничем не отличаются, но в российской тюрьме было больше почёта.
«Я для них была чем-то непонятным, страной, Украиной, которую они не могут понять», — цитирует нардепа RT.
При этом по помещениям, быту и методам работы Надежда Савченко не обнаружила разницы между тюрьмами России и Украины, объяснив это «советской системой», сообщает Ura.ru.
Напомним, бывшая военная лётчица Надежда Савченко была осуждена на 22 года тюрьмы в России за причастность к убийству российских журналистов в Донбассе. Позже её передали Киеву после помилования президентом России, напоминает РЕН ТВ. 23 марта 2018 года она была арестована в Киеве по обвинению в подготовке терактов в здании парламента, что грозило ей тюремным сроком на пять лет. 16 апреля Савченко освободили из под стражи, так как судья не успел продлить меру пресечения во время последнего заседания.
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