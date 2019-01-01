Савченко пойдет на выборы

Депутат Верховной Рады, Герой Украины Надежда Савченко заявила, что её партия - «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» - примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля.

Состав кандидатов в депутаты станет известен по итогам партийного съезда, передает RT.

Как напоминает НСН, в марте прошлого года Верховная рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, затем арест неоднократно продлевался. По версии Генпрокуратуры , Надежда Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.