Герой Украины в знак протеста объявила голодовку

Шевченковский районный суд Киева продлил на 2 месяца срок содержания под стражей депутата Верховной Рады, Героя Украины Надежды Савченко, который истекал в пятницу, 13 июля.

Подозреваемая в подготовке государственного переворота, создании террористической организации и незаконном обращении с оружием. Савченко выразила возмущение из-за нарушения права адвокатов, по её мнению, надлежащим образом осуществлять ее защиту. Герой Украины в знак протеста объявила бессрочную голодовку и отказалась от любых медосмотров сотрудниками СИЗО СБУ и пенитенциарной службы.

22 марта Верховная Рада поддержала представление генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. 23 марта Савченко была арестована, 15 мая арест продлили еще на два месяца, передает «Интерфакс».