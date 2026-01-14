Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе депутатов Рады

Лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко предъявили обвинения в подкупе должностного лица. Об этом заявила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк.

«Сегодня НАБУ [Национальное антикоррупционное бюро Украины] и САП предъявили обвинения Юлии Тимошенко», - приводит слова спикера ТАСС.

Речь идет о подкупе других депутатов Верховной рады. Тимошенко грозит от 5 до 10 лет заключения.

Ранее стало известно, что в офисе «Батькивщины» прошли обыски, пишет «Свободная пресса». Правоохранители заподозрили Тимошенко в переговорах с несколькими парламентариями о присоединении к ее фракции за деньги.

