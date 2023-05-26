Сальдо заявил об отравлении в 2022 году боевым веществом близким человеком

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл подробности своего отравления в 2022 году. Чиновник, назначенный Россией, обвинил в покушении с использованием боевого отравляющего вещества близкого ему человека.

По словам Сальдо, речь идёт о человеке из его самого близкого круга общения, которому он доверял. Как рассказал врио губернатора в эфире Первого канала, исполнителя «купили за очень большие деньги».

Этого человека установили правоохранительные органы. Боевое отравляющее вещество он добавил в еду Сальдо. По словам врио главы области, после того покушения он стал более осторожным, постарался сделать свою жизнь более закрытой.