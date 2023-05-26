Сальдо заявил об отравлении в 2022 году боевым веществом близким человеком

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо раскрыл подробности своего отравления в 2022 году. Чиновник, назначенный Россией, обвинил в покушении с использованием боевого отравляющего вещества близкого ему человека.

По словам Сальдо, речь идёт о человеке из его самого близкого круга общения, которому он доверял. Как рассказал врио губернатора в эфире Первого канала, исполнителя «купили за очень большие деньги».

Этого человека установили правоохранительные органы. Боевое отравляющее вещество он добавил в еду Сальдо. По словам врио главы области, после того покушения он стал более осторожным, постарался сделать свою жизнь более закрытой.

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О госпитализации Сальдо стало известно в начале августа 2022 года. Его перевели на лечении в токсикологическое отделение Научно-исследовательского института им. Н. В. Склифосовского в российской столице. Минобороны РФ позднее информировало об организации расследования по факту применения боевых отравляющих веществ в этом деле.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее стало известно, что командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов был отравлен посредством письма, пропитанного ядом. Пострадавший был госпитализирован.

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Фото: telegram.org
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