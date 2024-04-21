Сальдо: ВСУ начали пополнять свои ряды заключенными
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали пополнять свои ряды за счет заключенных, написал в своем Telegram-канале глава Херсонской области Владимир Сальдо.
Губернатор сослался на организацию сопротивления «Русский Херсон». По его словам, в ВСУ набирают осужденных за тяжкие преступления.
«Солдаты-заключенные не горят желанием воевать, а планируют использовать неожиданную свободу, чтобы удрать в Европу», - отметил глава региона.
Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Помимо прочего, за отсутствие военного билета мужчинам от 18 до 60 лет грозит задержание, а неявка в военкомат наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru