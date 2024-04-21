Сальдо: ВСУ начали пополнять свои ряды заключенными

Губернатор сослался на организацию сопротивления «Русский Херсон». По его словам, в ВСУ набирают осужденных за тяжкие преступления.

«Солдаты-заключенные не горят желанием воевать, а планируют использовать неожиданную свободу, чтобы удрать в Европу», - отметил глава региона.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Помимо прочего, за отсутствие военного билета мужчинам от 18 до 60 лет грозит задержание, а неявка в военкомат наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, передает «Радиоточка НСН».

