Сальдо: украинские военные совершили покушение на журналиста News Front

В Херсонской области совершено покушение на корреспондента информационного агентства News Front, написал в своем Telegram-канале врио главы региона Владимир Сальдо.

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Политик уточнил, что покушение совершено на журналиста с позывным Лекс. Корреспондента атаковал украинский дрон.

Сотрудник информационного агентства получил ранение. Его машина сильно повреждена.

По информации издания Le Temps, Украина почти полностью запретила поездки иностранных журналистов на линию фронта, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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