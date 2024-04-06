Сальдо сообщил о расстреле украинскими военными своих сослуживцев

Разведывательный коптер российских Вооруженных сил заснял момент расстрела украинскими военными своих сослуживцев, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Сальдо сообщил о «дерзком рейде» российских военных на правый берег Днепра

По его словам, инцидент произошел на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Ссылаясь на рассказы военнопленных бойцов ВСУ, Сальдо сообщил, что офицеры им угрожали расправой за отказ идти на штурм.

Ранее Сальдо заявлял, что украинские войска пытались помешать избирательному процессу путём обстрелов и провокаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинская АрмияУкраинаВСУХерсон

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