Сальдо сообщил о расстреле украинскими военными своих сослуживцев
6 апреля 202417:58
Разведывательный коптер российских Вооруженных сил заснял момент расстрела украинскими военными своих сослуживцев, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, инцидент произошел на правом берегу Днепра в Херсонской области.
Ссылаясь на рассказы военнопленных бойцов ВСУ, Сальдо сообщил, что офицеры им угрожали расправой за отказ идти на штурм.
Ранее Сальдо заявлял, что украинские войска пытались помешать избирательному процессу путём обстрелов и провокаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru