По его словам, инцидент произошел на правом берегу Днепра в Херсонской области.



Ссылаясь на рассказы военнопленных бойцов ВСУ, Сальдо сообщил, что офицеры им угрожали расправой за отказ идти на штурм.

Ранее Сальдо заявлял, что украинские войска пытались помешать избирательному процессу путём обстрелов и провокаций, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

