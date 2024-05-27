Пять человек пострадали при обстреле Пенсионного фонда в Херсонской области
Украинская сторона обстреляла здание Пенсионного фонда в поселке Нижние Серогозы Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По предварительным данным, пострадали пять человек.
Сальдо отметил, что напротив атакованного здания Пенсионного фонда находится школа, в которой дети сегодня сдавали экзамены.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью 27 мая над Белгородской областью сбили один беспилотник ВСУ, напоминает Ura.ru. Кроме того, один дрон уничтожили над Брянской областью, четыре — над Краснодарским краем, еще шесть — над Орловской областью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru