Сальдо опроверг слухи о высадке ВСУ на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал сообщения о якобы высадке подразделений украинской армии на левом берегу Днепра.

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Подобные сообщения врио губернатора назвал ложью. Дезинформацию распространяют ресурсы противника, заявил Сальдо агентству РИА Новости.

Он допустил, что на левый берег могут высаживаться диверсионные группы ВСУ. Все они беспощадно уничтожаются, подчеркнул политик.

Сальдо призвал журналистов и блогеров доверять только официальным источникам.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов считает, что украинские военные могут попытаться форсировать Днепр в районе Новой Каховки или Энергодара, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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