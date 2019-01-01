Саакашвили вернулся на Украину

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которому накануне вернули гражданство Украины, прилетел в страну. Как отмечает телеканал «112 Украина», он прибыл в Киев рейсом из Варшавы, куда был депортирован в феврале прошлого года. Это произошло в связи с лишением его гражданства бывшим президентом страны Петром Порошенко.

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