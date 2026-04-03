Эрдоган встретился с участниками башкирской группы Ay Yola

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участников этно-поп группы из Башкирии Ay Yola. Об этом сообщает департамент коммуникаций главы республики.

Встреча состоялась 2 апреля в президентском комплексе. На фото с мероприятия видно, что группа исполняет музыкальную композицию.

Ранее коллектив выступил на турецком телеканале TRT Avaz на концерте в честь праздника весны Навруз.

В марте группа Ay Yola получила российскую национальную музыкальную премию «Виктория» в номинации «Поп-группа года», пишет 360.ru.

ФОТО: Страница группы в ВК / vk.com/ayyola.music
