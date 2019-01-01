Украина

Саакашвили не будет баллотироваться в Верховную Раду

29 мая20:22

Михаил Саакашвили после возвращения на Украину не намерен участвовать в ближайших выборах в Раду, но поддержит появление новых политических сил.

Между тем во внеочередных выборах в Верховную Раду примет участие партия Саакашвили «Рух новых сил».

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области назвал досрочные выборы правильным ходом со стороны президента Украины Владимира Зеленского, передает «Интерфакс».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Михаил Саакашвили