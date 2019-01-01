Украина
Саакашвили не будет баллотироваться в Верховную Раду
29 мая20:22
Михаил Саакашвили после возвращения на Украину не намерен участвовать в ближайших выборах в Раду, но поддержит появление новых политических сил.
Между тем во внеочередных выборах в Верховную Раду примет участие партия Саакашвили «Рух новых сил».
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области назвал досрочные выборы правильным ходом со стороны президента Украины Владимира Зеленского, передает «Интерфакс».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:Михаил Саакашвили