Из Курской области эвакуировали 371 человека, включая 14 детей

По его словам, только за сегодняшний день эвакуировано 70 человек.



Как сообщил Хинштейн, 220 жителей были размещены в пункте временного размещения (ПВР) на территории Курской области, где они получают необходимую помощь. Остальных эвакуированных забрали родственники или близкие люди.



Врио губернатора Курской области отметил, что работы по эвакуации продолжаются безпрерывно. Всех вывезенных граждан осматривают врачи и психологи, предоставляют гуманитарные наборы, горячее питание, а также оказывают юридическую помощь.

Ранее из освобожденных населенных пунктов Курской области с 12 марта было вывезено 275 человек, включая 11 детей, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

