Рютте заявил о подготовке многомиллиардной помощи Киеву странами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны альянса готовят многомиллиардную помощь Украине, а также разрабатывают гарантии безопасности. Об этом он написал в социальной сети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Рютте отметил, что союзники НАТО продолжают увеличивать оборонные расходы. Однако он не уточнил, какие именно страны участвуют в формировании пакета поддержки и включает ли он помощь со стороны США.

Трамп: Европа будет отвечать за будущую военную помощь Киеву

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников сделать все возможное для обеспечения Украины необходимым оборудованием и подготовкой, чтобы она могла продолжать борьбу.

Он подчеркнул важность равномерного распределения усилий между США и европейскими странами в поддержке Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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