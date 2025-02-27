Рютте заявил о подготовке многомиллиардной помощи Киеву странами НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны альянса готовят многомиллиардную помощь Украине, а также разрабатывают гарантии безопасности. Об этом он написал в социальной сети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Рютте отметил, что союзники НАТО продолжают увеличивать оборонные расходы. Однако он не уточнил, какие именно страны участвуют в формировании пакета поддержки и включает ли он помощь со стороны США.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников сделать все возможное для обеспечения Украины необходимым оборудованием и подготовкой, чтобы она могла продолжать борьбу.
Он подчеркнул важность равномерного распределения усилий между США и европейскими странами в поддержке Украины, передает «Радиоточка НСН».
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