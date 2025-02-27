Рютте заявил о подготовке многомиллиардной помощи Киеву странами НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что страны альянса готовят многомиллиардную помощь Украине, а также разрабатывают гарантии безопасности. Об этом он написал в социальной сети X по итогам телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Рютте отметил, что союзники НАТО продолжают увеличивать оборонные расходы. Однако он не уточнил, какие именно страны участвуют в формировании пакета поддержки и включает ли он помощь со стороны США.