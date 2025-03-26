Рютте: Украина не вступит в НАТО по итогам мирных переговоров

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса в результате мирных переговоров, но этот вопрос остается открытым в долгосрочной перспективе. Об этом он сообщил во время выступления в Школе экономики в Варшаве, трансляция велась на сайте НАТО.

По его словам, на последнем саммите в Вашингтоне была подтверждена необратимость пути Украины в альянс, однако обещаний о вступлении в рамках мирного урегулирования не давалось. Рютте подчеркнул, что следует разделять текущие переговоры и возможные перспективы членства Киева в будущем.