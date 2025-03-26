Рютте: Украина не вступит в НАТО по итогам мирных переговоров
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не станет членом альянса в результате мирных переговоров, но этот вопрос остается открытым в долгосрочной перспективе. Об этом он сообщил во время выступления в Школе экономики в Варшаве, трансляция велась на сайте НАТО.
По его словам, на последнем саммите в Вашингтоне была подтверждена необратимость пути Украины в альянс, однако обещаний о вступлении в рамках мирного урегулирования не давалось. Рютте подчеркнул, что следует разделять текущие переговоры и возможные перспективы членства Киева в будущем.
Украина получила статус кандидата на вступление в НАТО в 2023 году, но конкретных сроков интеграции в альянс ей не называли. В ходе саммита в Вашингтоне в 2024 году страны-члены подтвердили поддержку Киева, заявив, что его путь в НАТО является необратимым, однако процесс вступления зависит от выполнения необходимых условий и итогов конфликта.
Россия неоднократно заявляла, что рассматривает расширение НАТО на восток как угрозу своей безопасности. В то же время в Киеве подчеркивают, что присоединение к блоку — стратегическая цель, которая обеспечит стране долгосрочные гарантии безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru