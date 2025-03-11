Рютте: Европа ищет альтернативу отправке войск на Украину после перемирия

После достижения мирного соглашения на Украине вопрос гарантий безопасности может быть решен не только за счет размещения европейского контингента. Об этом в ходе визита в Косово заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, существуют и другие возможные механизмы, которые позволят обеспечить стабильность. При этом конкретные варианты он не уточнил.

Дания заявила о готовности направить миротворцев на Украину при необходимости

Он также отметил, что в обсуждениях начальных этапов переговоров с Россией и Украиной наметился сдвиг. Генсек НАТО подчеркнул, что инициатива Великобритании и Франции по возможному размещению миротворцев после прекращения огня является лишь одним из подходов.

Рютте подчеркнул, что обсуждение гарантий мира должно идти параллельно с усилиями по его достижению, однако окончательные решения возможны только после заключения соглашения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МиротворцыУкраинаНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры