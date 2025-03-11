Рютте: Европа ищет альтернативу отправке войск на Украину после перемирия

После достижения мирного соглашения на Украине вопрос гарантий безопасности может быть решен не только за счет размещения европейского контингента. Об этом в ходе визита в Косово заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, существуют и другие возможные механизмы, которые позволят обеспечить стабильность. При этом конкретные варианты он не уточнил.