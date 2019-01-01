Россия указала Киеву на способы для освобождения моряков

Россия направила ноты с перечислением возможностей для освобождения задержанных моряков Киеву и Международному трибуналу. Однако, как заявил МИД, Украина не интересуется судьбой задержанных Россией в Керченском проливе моряков, передает РБК.

Ранее Московский городской суд признал законным продление ареста до 24 июля всех украинских моряков, задержанных 25 ноября прошлого года за незаконное пересечение государственной границы в Керченском проливе. Таким образом, Мосгорсуд принял решение отклонить апелляцию адвокатов на соответствующее решение Лефортовского райсуда российской столицы.

