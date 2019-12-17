Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров

Кабинет министров Российской Федерации принял решение о расширении списка товаров, запрещённых к ввозу с территории Украины. Постановление на этот счёт размещено на интернет-портале правовой информации. Стоп-лист, в частности, пополнился крахмалом, глюкозой и фруктозой, радиаторами и котлами центрального отопления.

Киев в апреле опубликовал расширенный перечень российских товаров, которые запрещены к ввозу на Украину. После этого Москва предупредила, что примет ответные меры. Летом правительство РФ утвердило список продукции, запрещённой к ввозу с Украины, отмечает RT.

Ранее сегодня украинское правительство анонсировала новые санкций против России, а также организаций, которые находятся на территории ДНР и ЛНР, и сотрудничают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ. Ограничительные меры предлагается ввести сроком на три года, сообщает Москва 24.

При этом, после того, как санкций будут активированы, МИД Украины предложит Евросоюзу, США и другим западным странам обсудить возможность введение аналогичных мер против Москвы. Инициатива по санкциям должна быть одобрена и внесена на рассмотрение СНБО Украины в месячный срок, уточняет РИА ФАН.

